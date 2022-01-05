Büyükşehirin market denetimleri Kartepe ve Derince’de devam etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatlarına yönelik denetimlerine Kartepe ve Derince’de devam etti.

Kocaeli genelinde yer alan marketlerde vatandaşın mağduriyet yaşamasını önlemeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 12 ilçede denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü’nün Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekiplerince marketlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili denetimler yapılıyor. Bu kapsamda ekipler denetimlerini Kartepe ve Derince ilçelerinde sürdürdü.

Denetimler kapsamında zabıta ekipleri, Kartepe ve Derince’de vatandaşların her daim tüketim listesinde yer alan ürünlerden birer örnek alarak raf ve kasa fiyatlarıyla alış ve satış fiyatlarını karşılaştırıyor. Ayrıca her ürünün son kullanma tarihleri de ekipler tarafından kontrol ediliyor.

Vatandaş gibi alışverişini yapan zabıta ekipleri, faturaları da ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Reyon etiketi ile kasadaki fiyatlar karşılaştırılıyor. Denetimlerde raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutuluyor ve bu tutanak İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Müdürlük tarafından ilgili firma veya marketlere cezai işlem uygulanıyor.