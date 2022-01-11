Büyükşehirin karla mücadele ekipleri hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele timi, kentte etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesi hazırlıklarını yaparak, ekiplerini ve iş makinelerini hazırladı.

Meteoroloji’nin hava tahminlerine göre kentte kar yağışının önümüzdeki günlerde etkili olması bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele timi, beklenen kar yağışı öncesi kentin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekiplerini oluşturdu ve hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadele için hazır bekleyen ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışacak. Kentin başta ana caddeleri olmak üzere tüm ilçeler ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapacak ekipler, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için çalışacak.

Köylerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılacak. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan traktör kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutulacak.

Büyükşehir Belediyesi, kar ve buzlanma için kullanılmak üzere 15 bin ton tuz alımı yaparak ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda yollarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçilecek.