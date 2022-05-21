Büyükşehirden sokak hayvanlarına mobil kısırlaştırma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mobil Kısırlaştırma Aracı, Kocaeli’nin tüm ilçelerine giderek sokak hayvanlarını muayene ediyor. Geçici bakımevine ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak hayvanlarına hizmet veren mobil kısırlaştırma aracı, sokak kedilerini yerinde muayene edip, kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları yapıyor. Sokak kedilerini kısırlaştırmak isteyen vatandaşlar, belediyeden sokak hayvanı olduğuna dair yazı alması ve bakımlarını üstlendiklerine dair randevu almaları gerekiyor.