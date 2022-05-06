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Büyükşehirden okullara ilk yardım eğitimi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik ilk yardım eğitimleri veriyor.
KOCAELİ 06.05.2022, 10:16
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik ilk yardım eğitimleri veriyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı hemşireler tarafından İzmit’te bulunan TBMM İlköğretim Okulu salonunda 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi. Öğrencilere okulda gerçekleşebilecek ufak çaplı kazalarda yapabilecekleri müdahaleler anlatıldı. Eğitimler sayesinde çocukların bu tip olaylarda davranış değişikliği ve ilk yardım bilincinin gelişmesi hedeflendi.