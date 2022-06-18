Büyükşehirden öğrencilere karne etkinliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karne alan öğrencileri Kocaeli Fuarındaki Lunasan Eğlence Parkı’nda düzenlenecek şenliğe davet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü, Bilgievleri ve Akademi Lise öğrencilerinin eğitim yılı içindeki yoğun tempo ve sınav stresini bir nebze de olsa atabilmeleri için özel bir etkinlik hazırladı. Yıl sonu motivasyon programı dolayısıyla pazartesi günü saat 15.00’te Kocaeli Fuarı içerisinde yer alan Lunasan Eğlence Parkı’nın kapıları Bilgievi ve Akademi Lise öğrencilerinin yanında tüm ilk, ortaokul ve lise öğrencilere ücretsiz açılacak.