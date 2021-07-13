Büyükşehir’den kurban sırası çağrısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada kurban kesimi için ücretlerin yatırılması ve makbuzun ulaştırılması için son tarihin 18 Temmuz Pazar günü olduğu vurgulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahada kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar için çağrı yapıldı. Kurban sırası alan vatandaşların kesim ücretini yatırmaları ve makbuzları en geç 18 Temmuz Pazar günü saat 15.00’e kadar ulaştırması gerektiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Kurban ücretlerini ödeyip, makbuzlarını ulaştıran vatandaşlarımızın kalıcı sıraları oluşturulmuştur. Listesi yenilenen kurban sıraları verilmeye devam etmektedir. Kurbanlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mezbahasında kestirmek isteyen vatandaşlarımız, kesim ücretlerini hesap numarasına yatırmalıdır. Ücretlerini yatıran vatandaşlarımızın makbuzlarını 18 Temmuz Pazar günü saat 15.00’e kadar WhatsApp veya BİP uygulamaları üzerinden ulaştırmalarını rica ederiz” ifadelerine yer verildi.