banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Üstün Hoca anlatıyor; “Bağışlarınız nasıl can buluyor?”
Üstün Hoca anlatıyor; “Bağışlarınız nasıl can buluyor?”
Yeni 2022 Opel Astra tanıtıldı
Yeni 2022 Opel Astra tanıtıldı
Yabancıya konut satışında yüzde 185 artış
Yabancıya konut satışında yüzde 185 artış

Büyükşehir’den kurban sırası çağrısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada kurban kesimi için ücretlerin yatırılması ve makbuzun ulaştırılması için son tarihin 18 Temmuz Pazar günü olduğu vurgulandı.

KOCAELİ 13.07.2021, 10:27
Büyükşehir’den kurban sırası çağrısı
banner502

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada kurban kesimi için ücretlerin yatırılması ve makbuzun ulaştırılması için son tarihin 18 Temmuz Pazar günü olduğu vurgulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahada kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar için çağrı yapıldı. Kurban sırası alan vatandaşların kesim ücretini yatırmaları ve makbuzları en geç 18 Temmuz Pazar günü saat 15.00’e kadar ulaştırması gerektiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Kurban ücretlerini ödeyip, makbuzlarını ulaştıran vatandaşlarımızın kalıcı sıraları oluşturulmuştur. Listesi yenilenen kurban sıraları verilmeye devam etmektedir. Kurbanlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mezbahasında kestirmek isteyen vatandaşlarımız, kesim ücretlerini hesap numarasına yatırmalıdır. Ücretlerini yatıran vatandaşlarımızın makbuzlarını 18 Temmuz Pazar günü saat 15.00’e kadar WhatsApp veya BİP uygulamaları üzerinden ulaştırmalarını rica ederiz” ifadelerine yer verildi.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501