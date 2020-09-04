Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 6 EYLÜL PAZAR GÜNÜ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI’NA (KPSS) GİRECEK ADAYLARIN GEÇ KALMADAN RAHAT VE GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE SINAV YERLERİNE ULAŞMASI İÇİN EK SEFERLER DÜZENLİYOR.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Pazar günü Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adayların geç kalmadan rahat ve güvenilir bir şekilde sınav yerlerine ulaşması için ek seferler düzenliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Pazar günü yapılacak KPSS’ye girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda; 13, 105, 170, 190, 435, 530, 630, 640 ve 755 numaralı hatlarda ek seferler uygulanacak. Ayrıca 175, 255, 265, 300, 600, 635, 645 ve 650 numaralı hatlar da Pazar günü saat 18.30’a kadar Umuttepe’ye çıkacak. Bu kapsamda 13 ile 640 numaralı hat saat 08.30’da 105 numaralı hat ise 07.30 ve 08.30’da kalkış yaparak seferlerini gerçekleştirecek. KPSS’ye girecek ve 170, 435, 530 ile 755 numaralı hatları kullananlar için de 07.30’da kalkacak seferler düzenlendi. Ayrıca 190 No’lu hat 08.00’de 640 No’lu hat ise 08.40’da seferlerine başlayacak.
Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı denetim birimleri görev başında olacak. Özel halk otobüsleri de KPSS sınav saatlerinde yoğunluğa göre ilave seferler yapacak. 175, 255, 265, 300, 600, 635, 645 ve 650 numaralı hatlar da Pazar günü saat 18.30’a kadar Umuttepe’ye çıkarak, KPSS’ye girecek vatandaşlara hizmet verecek.
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25