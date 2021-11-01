Büyükşehirden hasat ve dikim şenliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi kapsamında tıbbi nane hasadı ve melisa (oğul otu) dikimi yapılacak. Etkinlikte Bilal Sonses konser verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında melisa (oğul otu) fidesi dikimi ile tıbbi nane hasadı yapılacak. Şenlik havasında geçmesi planlanan etkinlik, 3 Kasım Çarşamba günü 16.00’da Arslanbey yerleşkesinde yapılacak. Etkinlikte ayrıca Bilal Sonses konser verecek.

Proje çerçevesinde ziraat fakültesi öğrencileri ekim alanlarında hem uygulamalı staj görecek, hem de isteyen öğrenciler ekim ve hasat işlerinde istihdam edilerek, gelir elde imkanına kavuşacak. Büyükşehir belediyesi, tarım şehri dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla ziraat fakültesinde lisans ve ön lisans düzeyindeki Tıbbi ve Aromatik Bitki Bölümü’nün açılmasına destek vererek, üretim sahalarının çiftçi eğitim merkezine dönüştürülmesini hedefliyor.