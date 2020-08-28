Büyükşehir’den Giresun’a yardım eli
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SEL VE HEYELANDAN ETKİLENEN GİRESUN DERELİ İLÇESİNE YARDIM ELİ UZATTI. VİDANJÖR VE İKİ PERSONEL İLE AFET BÖLGESİNE ULAŞAN İSU EKİBİ, FELAKETİN İZLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN TAHLİYE ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ.
Sel felaketinin yaşandığı Giresun’a vidanjör ve iki personelle yardıma giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ülke genelinde yaşanan deprem, sel gibi doğal afetlerde sadece komşu illere değil tüm afet bölgelerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. Giresun’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan şiddetli yağışların ardından sel ve heyelan felaketinden en çok etkilenen bölge olan Dereli ilçesine de İSU Genel Müdürlüğü destek ekiplerini yolladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla 1 vidanjör ve 2 personel ile bölgeye ulaşan İSU ekipleri çalışmalara katıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dayanışmanın öneminden bahsederek, “Giresun’da yaşanan sel afetinin yaralarını sarmak için biz de bölgeye ekip desteği sağladık. İnşallah kısa zamanda gösterilen dayanışma ile birlikte felaketin izleri ortadan kalkacak. Ben bu vesileyle tekrar sel felaketinde şehit düşen askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.
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