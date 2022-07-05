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Büyükşehir’den firmalara bayram öncesi 250 milyon TL ödeme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne iş yapan firmalara Kurban Bayramı öncesinde 250 milyon TL ödeme yapıldı.

KOCAELİ 05.07.2022, 10:10
Büyükşehir’den firmalara bayram öncesi 250 milyon TL ödeme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne iş yapan firmalara Kurban Bayramı öncesinde 250 milyon TL ödeme yapıldı.

Başkan Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nden alacağı olan firmalara 250 milyon TL ödeme yapılması talimatını verdi. Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir’e iş yapan firmaların bayram öncesinde hesaplarına alacakları olan 250 milyon TL yatırıldı. Büyükakın, "Kocaeli’nin ticari hayatını canlı tutmak için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz" dedi.

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