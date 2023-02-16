Büyükşehirden depremzedelere ücretsiz ulaşım kartı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla Kocaeli’ne gelen depremzedelere yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere ücretsiz ulaşım kartları verilecek.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kocaeli’ne gelen depremzedelerin ulaşımı için, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli bir hizmeti devreye aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak idaresinde gerçekleştirilen Şubat ayı meclisi toplantısında AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP ve SP grup başkanvekillerinin ortak önergesiyle alınan kararla, AFAD’a kayıtlı depremzedelere “Misafir Kart” verilecek. Yıl sonuna kadar geçerli olacak kart sayesinde depremzedeler, özel halk otobüsü ve belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Öte yandan, Kocaeli Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü-AFAD Depremzede listesinde yer alan vatandaşlar ücretsiz kartları İzmit, Gebze ve Gölcük Seyahat kartları ofisinden alabilecek. Belirlenen merkezle gelen depremzedelerin yanlarında kimlikleri ve bir vesikalık fotoğrafı olması gerekiyor. Fotoğrafı olmayan depremzedelerin ise web kamera ile fotoğrafları çekilecek. İlerleyen süreçte mobil seyahat kart araçlarının, il genelinde belirlenecek önemli noktalarda depremzedelere misafir kart vereceği öğrenildi.