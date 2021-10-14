Büyükşehir’den 2 bin 700 çiftçiye tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sonbahar döneminde il genelinde yaklaşık 2 bin 700 çiftçiye 1000 ton sertifikalı tohum desteği sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında, yüzde 50 hibe destekli yem bitkisi tohumu desteğinden sonbahar döneminde 2 bin 700 çiftçi yararlanacak. Muhtarlar ve çiftçiler, destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen proje çerçevesinde çiftçilere bugüne kadar dane mısır, slajlık mısır, yonca, buğday, arpa, yem bezelyesi, korunga, tritikale, sudan otu, yulaf, ayçiçeği süt otu ve çayır mera karışımları olmak üzere 16 milyon 500 bin lira değerinde 6 bin 400 ton yem bitkisi tohumu desteği verildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce verilen yem bitkisi tohumunun kalitesinden ve elde edilen verimden memnun kalan çiftçilere, talepleri üzerine bu yıl da sonbaharda üretim sezonunda ekilmek üzere arpa, tritikale, Macar fiğ, yem bezelyesi, süt otu ve yulaf olmak üzere, toplam 1000 ton sertifikalı tohum desteği sağlanıyor. Üreticilerin taleplerini alan Büyükşehir Belediyesi, yapılacak değerlendirmeler sonucunda, Kocaeli genelinde yaklaşık 2 bin 700 çiftçinin yararlanacağı tohumların dağıtımına, önümüzdeki günlerde başlayacak.

Tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle çiftçilerin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, 2014’den bu yana, özellikle kırsalda daha verimli, çimlenme kabiliyeti yüksek tohumları çiftçilerle buluşturarak, üretimine katkı sağlıyor. Yerli olarak üretilen, verimi yüksek sertifikalı tohumlar, il genelinde yaklaşık 87 bin 600 dekar araziye ekilecek.

Çiftçilere, bölgenin koşullarına uygun, adaptasyon sağlamış verimli ve sertifikalı tohum desteği veriliyor, ekim alanları yerinde kontrol ediliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen tohumlar sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere sunuluyor. Sertifikalı tohum kullanımı, daha sonradan hastalık ve zararlılarla mücadelede etkin rol oynuyor. Kayıt altına alınan, tarımsal, teknolojik ve morfolojik özellikleri tanımlanarak çeşitlendirilen tohumlar, her aşaması yetkili kuruluşlar tarafından tarlada ve laboratuvarlarda kontrol ediliyor. Sertifikalı tohumların içerisinde yabancı tohum ve madde olmadığı için hangi tohum ekilirse o ürün alınıyor ve ürün kuvvetli gelişim gösteriyor.

Çimlenme kabiliyeti yüksek olan ve her dekara atılan tohum miktarında yüzde 25 tasarruf sağlanıyor, bu da maliyeti düşüyor. Toprak nemi ve bitki besin elementlerinden daha iyi faydalanan sertifikalı tohumlar, bitkilerin gelişmesi ve hasat olgunluğuna erişmesi aynı zamanlarda gerçekleşiyor. Böylece kalite ve verim artışı sağlanarak, pazar payı yüksek ürün elde ediliyor. Hibe desteği ile verilen tohumların kaliteli, sertifikalı, yerli ve milli olması, ekim alanlarının artmasında ve hasat sonunda verim artışında etkili oluyor.