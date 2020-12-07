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Büyükşehir’de Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal oldu.

KOCAELİ 07.12.2020, 15:54
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Büyükşehir’de Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal oldu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal oldu.

Avukat Tarık Yusuf Uçar’ın Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından boşalan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı makamına atanan isim belli oldu. Halen Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Sadık Uysal, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Uysal’dan boşalan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına ise Büyükşehir Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü görevinde bulunan Murat Yavuz getirildi.
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