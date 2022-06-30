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Büyükşehir yol bakımı timi Düzce’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yol bakım timi, sel felaketi yaşanan Düzce’de afetin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı.

KOCAELİ 30.06.2022, 10:15
Büyükşehir yol bakımı timi Düzce’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yol bakım timi, sel felaketi yaşanan Düzce’de afetin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı.

Düzce’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bartın’da yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye iş makineleriyle yardım götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dün gece itibariyle de Düzce’de yaşanan sel felaketi sebebiyle yapılan çalışmalara katkı sunmak için harekete geçti. Bölgeye varan ekipler hızla çalışmaya başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı yol bakım timi dün gece Düzce’ye 1 tır, 1 dozer ve 4 personel ile hareket etti. Düzce Beylikdüzü mevkiinde dere taşkını sebebiyle oluşan yol kapanmasına müdahale eden ekipler, yol açma ve dere yatağı genişletme çalışmalarına katıldı.

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