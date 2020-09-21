Büyükşehir, sanayi esnafının talebini yerine getirdi

İzmit Oto Sanayi içerisindeki bozuk yolların onarımı için Başkan Büyükakın’a talepte bulunan sanayi esnafının isteği, yapılan yol onarım çalışması ile yerine getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım ağına nefes aldıran projeleri hayata geçirirken yollardaki onarım çalışmalarına da önem veriyor. Gerek denetlemeler gerekse vatandaşların talepleri ekipler tarafından titizlikle yerine getiriliyor. İzmit Oto Sanayi esnafının sanayi içindeki zamanla doğal nedenlerle bozulan yollarının onarılması talebi de Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı ile kısa zamanda yerine getirildi.

Başkan Büyükakın talimatı ile harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, oto sanayi içerisindeki bozuk yerleri iş makineleri ile kazıdı. Kazı yapılan bölgeler asfaltlanarak yol konforu sağlandı. Oto sanayi esnafının memnun olduğu çalışmada toplamda 350 ton asfalt serildi. İzmit Oto Sanayi esnafı, yollarında yapılan çalışmalar ile daha konforlu bir ulaşım sağlayacaklarının altını çizdi. Bölge esnafı, kendilerine gösterdikleri hassasiyet nedeni ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ve yetkililere memnuniyetlerini iletti.