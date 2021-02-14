Büyükşehir mezbahası yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi ağırlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin teknik donanıma sahip mezbahası bugüne kadar hem yurt içi, hem de yurt dışından birçok kurum ve kuruşlar tarafından ziyaret edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iki yıl önce İzmit ilçesinde inşa ettiği mezbaha binası, içerisinde teknolojik yenilikler barındırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ruhsatlanmış son teknolojik teçhizatlarla kesim yapılabilen, 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olan mezbaha içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alıyor. Yapıda 200 büyükbaş için, 200 de küçükbaş için kesim alanı yer alıyor. Mezbahada ayrıca 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları bulunuyor.

Kocaeli’ndeki kesim işlemleri için tercih edilen mezbahayı hem yurtiçi, hem de yurtdışından birçok konuk ziyaret etti. Bu zamana kadar Ukrayna, Cezayir, Sudan gibi ülkeler ile Türkiye’de faaliyetini sürdüren kurum temsilcisi mezbahayı gezdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde iki yıldır hiç ara vermeden et kesimlerine devam edilen tesise, birçok kişi ve kurum tarafından teknik ziyaretler gerçekleştiriliyor.