Büyükşehir, kenti ürettiği asfaltı kullanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkezde ve köy yollarındaki üstyapı çalışmalarında kendi şantiyesinde ürettiği asfaltı kullanıyor.

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yapım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezleri ve köy yollarının daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir, İzmit merkezde ve köylerinde, Kandıra’nın köy yollarında yapımına başladığı üstyapı çalışmalarında kendi şantiyesinde ürettiği asfaltı kullanarak tasarruf sağlarken, maliyetlerini minimize ediyor. Üstyapı çalışmaları çerçevesinde Kandıra’da 21 bin 900 ton, İzmit’te 62 bin 160 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. 127 bin 250 tonda yolun temeli olan asfalt öncesi serimi yapılan plent miks temel serimi yapılacak.

Saatte 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilen asfalt ile İzmit merkezde ve köylerinde, Kandıra’nın köy yollarında asfaltlama çalışmaları yapılmaya başlandı. Kandıra’da 15,6 kilometre, İzmit merkezde ve köylerinde 44,3 kilometre yolun asfaltlanması planlanıyor.