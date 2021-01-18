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Büyükşehir kadınlara hizmette sınır tanımıyor

Türkiye’nin farklı illerinden kadınlar, Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik ‘Anne Şehir’ projesi ile internet üzerinden çevrimiçi egzersizlere katılma imkânı buldu.

KOCAELİ 18.01.2021, 12:07
Büyükşehir kadınlara hizmette sınır tanımıyor

Türkiye’nin farklı illerinden kadınlar, Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik ‘Anne Şehir’ projesi ile internet üzerinden çevrimiçi egzersizlere katılma imkânı buldu.

Kocaeli’de yaşayan kadınlara yönelik faaliyetlerine salgına rağmen devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Anne Şehir’ projesi kapsamında hizmetlerine çevrimiçi olarak devam ediyor. Spordan diyetisyen desteğine kadar birçok alanda kadınlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi’nin çevrimiçi egzersizlerine Türkiye’nin farklı illerinden kadınlar da katılma imkânı buluyor. Proje internet ortamına taşınınca Türkiye’nin farklı illerinden kadınlar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen projeye katılma imkânı buldu. İl dışından projeye dâhil olan yeni katılımcılarla birlikte ‘Anne Şehir’ projesinden faydalananların sayısı da artıyor.

Trabzon’da ikamet eden Eylem Özer, Büyükşehir Belediyesi’nin projesine katılanlardan biri. Dört yıl önce Gebze’de olması nedeniyle, “Evden Okula, Haydi Anneler Spora” adıyla Gebze’de başlayan Anne Şehir projesinin ilk zamanlarına da şahit olan Eylem Özer, Trabzon’a taşındıktan sonra projeden kopmadı. Özer; “Pandemi döneminde herkes gibi ben de evde hareketsiz kaldım. Aktif spor yapan biri olarak bu durum beni çok rahatsız ediyordu. İnternet ortamında gördüğüm bir paylaşımla ben de talepte bulundum. Hemen bana dönüldü ve ben de kendimi bu projenin içinde buldum. Birçok arkadaşımı da projeye dâhil ettim. Onlar da çok memnunlar. Haftanın üç günü spor yapıyor olmak kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Bundan dolayı bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara’da yaşayan Ayşe Altay da Kocaeli’nde yaşayan ablasının önerisi, Özge Çakıroğlu ise kuzeninin tavsiyesi üzerine projeye dâhil oldu. Çakıroğlu ve Altay, zor zamanlardan geçilen bugünlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin il dışında olanlar için böyle bir çalışma uygulamasının oldukça düşünceli bir hareket olduğunu söyledi ve pandemi sürecini hareketli bir şekilde geçirmelerine vesile olduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Isparta’da yaşayan Emel Kaleli ise sunulan bu hizmetin çok etkili olduğunu belirtti. Kaleli, “Bu proje evde çocuğumuzla birlikte spor yapma imkânı sağlıyor. Spora ve sağlıklı yaşama teşvik ediyor. Gelecek nesillere örnek olmamızı sağlıyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Anne Şehir’ projesiyle kişilerin fiziksel özelliklerine göre oluşturulan gruplara özel olarak hazırlanan egzersiz planıyla uzmanlar tarafından pilates ve aerobik egzersizleri yaptırılıyor. Salgın sürecinde sunulan bu hizmet sayesinde ev ortamında egzersiz yapma imkânı bulan kadınlar, hem bedensel hem de zihinsel bakımdan rahatlama imkânı buldu. İl dışından katılmak isteyenler için çevrimiçi egzersizler haftanın 3 günü 40’ar dakikalık seanslar halinde uygulanıyor. Projeden faydalanmak isteyenlerin katılım formunu doldurmaları gerekiyor.
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