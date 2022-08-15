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Büyükşehir Belediyesi, 50 okulda özel eğitim sınıfları yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 50 okulda özel eğitim sınıfları yapımı için ihale düzenledi.

KOCAELİ 15.08.2022, 10:50
Büyükşehir Belediyesi, 50 okulda özel eğitim sınıfları yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 50 okulda özel eğitim sınıfları yapımı için ihale düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını kazandırmak amacıyla Kent Geneli Özel Eğitim Sınıflarının Tadilat Yapım İşi ihalesi gerçekleştirdi. Büyükşehir İhale Salonu’nda yapılan ihaleye 13 firma teklif verdi. En düşük teklif 548 bin 455 TL olurken, en yüksek teklif ise 1 milyon 41 bin TL oldu. Sınıflarda antibakteriyel boya, laminant yer kaplaması imalatları ve led tavan armatürü imalatları yapılacak.

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