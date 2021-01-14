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Büyükşehir, 2020 yılında ulaşım projelerini hayata geçirdi

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’de ulaşımın daha konforlu ve modern bir şekilde yapılması için 2020 yılında dev ulaşım projelerine imza attı.

KOCAELİ 14.01.2021, 17:12
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Büyükşehir, 2020 yılında ulaşım projelerini hayata geçirdi

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’de ulaşımın daha konforlu ve modern bir şekilde yapılması için 2020 yılında dev ulaşım projelerine imza attı.

2020 yılında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covit-19 pandemisinin hayatı olumsuz etkilemesiyle sokağa çıkma kısıtlamaları yaşandı. Büyükşehir Belediyesi hayatı olumsuz etkileyen koşullara rağmen aksama olmadan dev projeleri hayata geçirdi. Kocaelilerin hayatını kolaylaştıracak, şehirlerarası, uluslararası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergâhlarından biri olan ilin transit yollar ve TEM bağlantı yollarıyla trafik sıkışıklığına çözüm getirecek projeler yapıldı.

D-100 Karayolu üzerinde yer alan Eynerce Kavşağı’ndan Dilovası’na giriş çıkış yapacak araçlara nefes aldıran projede, Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafında dönel kavşak ve yeni bir menfez inşa edildi. İnşa edilen dönel kavşak ile yan yol olarak kullanılacak Yavuz Sultan Selim Caddesi birbirine bağlandı. D-100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanıyordu. Bu sorun ortadan kaldırılarak ilçe merkezine ulaşım Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafına inşa edilen dönel kavşak ile çözüldü.

Çayırova ve Tuzla’yı birbirine bağlayan köprü ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla bölge halkı rahat bir nefes aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan proje ile trafik akışı hızlandırılırken ulaşıma büyük kolaylık sağlandı. Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri, buradan Çayırova ve İzmit şehir merkezlerine ulaşım sağlıyordu. Yeni projeyle E-80’e bağlantı sağlanarak hem doğu-batı hem de kuzey güney yönlü ulaşım gerçekleştirilebiliyor. Mahallede yer alan tır parkının güney kısmına yapılan geçiş köprüsü ve bağlantı yolları Şifa Mahallesi ile Çayırova Yeni Mahallesi’nin ulaşımlarını rahatlattı.

Körfez ve Derince ilçelerini birbirinden ayıran Koca Dere’nin üzerine yapılan köprü ile iki ilçe arasındaki ulaşım daha konforlu ve kolay hale getirildi. Körfez İlçesi Cumaköy ve Derince İlçesi Karagöllü Mahallesi arası bağlantı yoluna inşa edilen betonarme köprü için, dere ıslahı ve 335 metre yol yapıldı.

Akçaray Tramvay Hattı’nın Seka Park Bilim Merkezi durağı yanına inşa edilen çelik karkas yaya üst geçidi, vatandaşların Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi, Batı Terminali ve Seka Park’a ulaşımında kolaylık sağlayacak. 81,7 metre uzunluğunda 3,3 metre platform genişliğine sahip üst geçitte 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kullanımı için 2 adet de asansör bulunuyor.

2020 yılında tamamlanan dev projelerin yanı sıra 2020 yılında başlanarak bu yıl yapımına devam edilen projeler de tüm hızıyla sürüyor. Gebze, TEM otoyolu köprüleri bağlantı yolları 1. etabı, Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı, Kocaeli Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü Tramvay İstasyonları Yaya Üst Geçit Köprüsü, Kuruçeşme Tramvay Hattı, Kartepe Teleferik Projesi 2021 yılında tamamlanması planlanan dev projeler arasında yer alıyor.

Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi’nden başlayarak İlimtepe Mahallesine giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etap çalışmaları başladı. Viyadük temel kazıklarının çakılmaya başladığı çalışmalar kapsamında Çamlıtepe Mahallesi’ne bağlantı için otoyol geçiş köprüsü yapılacak. 1.etap kapsamında Anadolu Döküm Kavşağından başlayan yol, TEM üzerinden viyadükle geçilerek Yunus Emre Caddesi’ne bağlanacak. Birinci etap kapsamında D-100 Yeni Yalı Mahallesi’nden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek. Yolun güneyden kuzeye doğru geçebilmesi için bir adet geçiş köprüsü yapılacak. Bin 120 metre uzunluğuna sahip olan 1.etap kapsamında 800 metre dere ıslahı ve geçiş menfezlerinin yapılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında TEM Otoyolu’na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli, yan yollar yapılıyor. Proje kapsamında menfez, kavşak kolları ve 13 kilometre yan yol inşa ediliyor. Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 4 yeni köprü inşa edilecek. Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme Mahalleleri arasındaki otoyol mevkisinde mevcutta 3 şerit olarak hizmet veren Tembelova ve Kirazpınar Köprüleri dört şeritli olacak şekilde yıkılarak yeniden yapılacak. Yine proje kapsamında Tembelova Köprüsü’nün batısına 3, Kirazpınar Köprüsü’nün doğusuna 3 şeride sahip yeni iki köprü inşa edilecek.

Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergahlarından olan D-130 Karayolunun Karamürsel geçişine, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.. Çalışmalar tamamlandığında şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergâhlarından biri olan Karamürsel’de kent içi trafiğinin yanı sıra şehirlerarası ulaşım da rahatlatacak.

Tramvay durağından inen vatandaşların Kongre Merkezi’ne ve Sekapark alanına geçebilmeleri için yapılacak üstgeçit, 63 metre uzunluğunda ve 3,5 metre genişliğinde olacak ayrıca engelli ve 65 yaş üstü yayaların kullanması için 2 adet asansör bulunacak. Eğitim Kampüsü yaya üst geçidi ise 45 metre uzunluğunda 3,5 metre genişliğinde yapılacak.

Plajyolu Kuruçeşme arasında yapılacak olan tramvay hattı Plajyolu durağından Kuruçeşme kavşağına doğru D-100 üzerinden 332 metre çelik tramvay köprüsü ile geçecek olup toplamda 812 metre çift hat tramvay hattı, 1 adet istasyon ve 2 adet yaya köprüsü yapılacak. Mevcutta bulunan D-100 İstanbul yönüne gidiş İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkinden bağlantı sağlanacak ve Kuruçeşme kavşağı yeniden düzenlenecek. Hattın enerjisini sağlamak için 1 adet Trafo merkezi kurulacak Tramvay hattının geçtiği güzergahta bulunan mevcut yollar ve İzmit -İstanbul yönü Batı Otoyol girişi yenilenecek ve güzergah üzerinde bulunan altyapıların deplasesi bu proje kapsamında yapılacak

Hikmetiye Kuzu Yayla arasına yapılacak olan teleferik hattı yaklaşık 4.7 km hat uzunluğunda, toplam 2 istasyondan oluşacak ve çift yönlü çalışacak. İstasyonlar arası kot farkı yaklaşık bin 90 metre olup tek halatlı ayrılabilir klemensli 10 kişilik kabinlerden oluşacak. Öte yandan Darıca Aşıroğlu Caddesi, Cengiz Topel Caddesi gibi birçok önemli güzergahlarda önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Sadece kent merkezi yolları değil tüm köy yolları da vatandaşların ulaşımlarını gönül rahatlığıyla yapabileceği modern hale getiriliyor.
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