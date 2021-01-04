Büyükşehir 2020 yılında gencin geleceğine yatırım yaptı

Kocaeli’de yaşayan çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, Ödüllü Gençlik Modeli Kılavuz Gençlik Projesi çerçevesinde 2020 yılında eğitimden kültüre, bilişim ve teknolojiden spora kadar farklı alanlarda hizmetler sürdürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ödüllü Gençlik Modeli Kılavuz Gençlik Projesi çerçevesinde eğitimden kültüre, bilişim ve teknolojiden spora kadar farklı alanlarda hizmetlerini 2020 yılında da sürdürdü. Covid-19 pandemisine rağmen daha çok online olmak üzere çeşitli konferans ve seminerler, kariyer günleri, teknoloji eğitimleri, ücretsiz spor ve kamp gibi onlarca hizmeti çocuk ve gençlere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi binlerce gencin geleceğine yatırım yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik projesi ‘Kılavuz Gençlik’ her geçen yıl çalışmalarını arttırarak yoluna devam ediyor. ‘Kılavuz Gençlik’, ilköğretim, lise ve üniversite gençliğine yönelik salon programları, kamplar, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kulüp faaliyetleri olmak üzere birçok alanda hizmet vermeye devam etti. ‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında Bilgievi, Akademi Lise, Akademi Üniversite, Spor Okulları ve Kamplar başta olmak üzere tüm alanlarda aktif çalışmalar yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde eğitime desteğini hız kesmeden sürdürdü. Çevrimiçi eğitimin en sağlıklı koşullarda gerçekleşmesi için ilgili kurumların teknik altyapısını kuran ve hizmete açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere verilecek takviye ders kitaplarıyla sınava hazırlanmalarına destek oldu. Pandeminin ilk zamanlarında ise evde kal sporsuz kalma, evde deneyin, masal saati, online deneme sınavları, çeşitli gençlik buluşmaları ve rehberlik desteği gibi gençleri doğrudan ilgilendiren çalışmalar yürütüldü.