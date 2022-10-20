Büyükgöz: "Gebze’mize hizmet yolunda bizim en önemli paydaşımızsınız"

Muhtarlar ile bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Yerel yönetimlerin temel taşı olan, kamu ile milletimiz arasında köprü vazifesi üstlenen siz değerli muhtarlarımız, Gebze’mize hizmet yolunda bizim en önemli paydaşımızsınız" dedi.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Uslu, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve ilçe protokolü katıldı. Muhtarları çalışmalarından dolayı tebrik eden Büyükgöz, "Yerel yönetimlerin temel taşı olan, kamu ile milletimiz arasında köprü vazifesi üstlenen siz değerli muhtarlarımız, Gebze’mize hizmet yolunda bizim en önemli paydaşımızsınız. Çıktığımız, devlete, millete hizmet yolculuğunda hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Muhtarlarımız da bizler gibi seçimle bu görevlere geldi ve vatandaşa hizmet etmek için gecesini gündüzüne katarak çalışıyorlar. Bu görevler kutsal görevlerdir. Allah birlikte huzur ve mutluluk içerisinde nice görevler yapmayı nasip etsin. Muhtarlar Gününüzü en kalbi duygularımla tebrik ederim" dedi.