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Büyükakın, öğrenci biletinin 3.10 TL’ye çekilmesi talimatını verdi

UKOME toplantısında alınan karar gereği ulaşım ücretlerinde artışa gidilmişti. Bu kararın ardından devreye giren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4,10 TL olarak belirlenen öğrenci tarifesinin 3,10 TL olarak uygulanması talimatını verdi.

KOCAELİ 15.07.2022, 08:54
Büyükakın, öğrenci biletinin 3.10 TL’ye çekilmesi talimatını verdi

UKOME toplantısında alınan karar gereği ulaşım ücretlerinde artışa gidilmişti. Bu kararın ardından devreye giren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4,10 TL olarak belirlenen öğrenci tarifesinin 3,10 TL olarak uygulanması talimatını verdi.

UKOME kararlarına göre tam binişler şehir içinde 7,5 lira olmuş, Başkan Büyükakın, bunun 1 TL’sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Böylece ulaşımda tam ücret tarifesi 6,5 lira olarak belirlenmişti. İndirimli 4,50 TL, öğrenci ise 4.10 TL olmuştu. Başkan Büyükakın, öğrencilere yapılan fiyat artışının 1 TL’sinin daha geri çekilmesi talimatını verdi. Öğrenci bileti 3,10 TL’ye çekildi.

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