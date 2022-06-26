Büyükakın: “Cumhuriyet Bulvarı, kültür ve sanatın açık hava adresi oldu”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Cumhuriyet Bulvarı, kültür ve sanat etkinliklerinin açık hava adresi oldu” dedi.

Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu’nun ortaklaşa düzenlediği ‘Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Fotoğraf Sergisini’ gezdi. Tarihi çınar ağaçlarının altında sergilenen fotoğrafları tek tek inceleyen Büyükakın, “Burası sadece yürüyüş yolu olmaktan çıktı. Bir sergi alanı yani kültür ve sanat etkinliklerinin açık hava adresi de oldu. Bunun yanında insanların dinlendiği, sosyalleştiği ve buluştuğu bir nokta haline geldi” dedi.

“Böyle hayal etmiştik”

Başkan Büyükakın, “Burası sadece yürünüp gidilen bir yer olmayacak, burası farklı yaşam alanına dönecek demiştik. Her anlamda başka bir konsepte gidecek demiştik. Yavaş yavaş gittiğini de görmeye başladık. Cedit’te yapılan kentsel dönüşümün ilk ayağı olan yıkımları ve oradaki hikayelerin anlatıldığı anıların unutulmaması için bir fotoğraf sergisi yapıldı. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bulvarımızı böyle hayal etmiştik, böyle olacağını biliyorduk. Yaşam alanı olması bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.