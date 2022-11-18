Büyük mitinge hazırlıklar devam ediyor

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu Kocaeli’de gerçekleştirecekleri mitinge ve Alperen Ocakları Aş Evi ve Kültür Merkezi’nin açılışına davet etti.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli teşkilatı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin katılımıyla 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek mitinge hazırlanıyor. 28 Kasım Pazartesi günü, 3 bin öğrenciye yemek hizmeti verecek Alperen Ocakları Aş Evi ve Kültür Merkezi’nin açılışına da günler kaldı. BBP İl Başkanı Kaan Şengil ise Eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret ederek, düzenlenecek iki organizasyona davet etti. Ziyarette, BBP ve Alperen Ocakları Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü de hazır bulundu. Görüşmede, Kocaeli’de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.