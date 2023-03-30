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Büyük Birlik Partisi’nde bir isim daha aday adaylığı için başvurdu
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) DİLOVASI İLÇE TEŞKİLATINDAN OZAN UĞUR ÇİFCİ, MAYIS AYINDA YAPILACAK GENEL SEÇİMLER ÖNCESİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU.
KOCAELİ 30.03.2023, 12:00
Büyük Birlik Partisi (BBP) Dilovası İlçe Teşkilatından Ozan Uğur Çifci, mayıs ayında yapılacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adayı oldu.
BBP Dilovası İlçe Teşkilatından Ozan Uğur Çifci, mayıs ayında yapılacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adayı oldu. Çifci, aday adaylığı belgesini BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil’den aldı. Şengil, “Teşkilatımızda görevler alarak hizmetlerde bulunan Ozan Uğur Çifci’nin milletvekili aday adaylığının kendisi ve partimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Aslen Kars Sarıkamışlı olan 1991 Gebze doğumlu Ozan Uğur Çifci, eğitimini Dilovası’nda tamamladı. Kocaeli’de uzun süre ses sanatçılığı yapan aday adayı ticaretle uğraşıyor.