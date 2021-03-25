Budanan dallar gübre olarak doğaya dönüyor

Körfez Belediyesi ekiplerince ilçede yapılan ağaç budama çalışmalarından arta kalan dallar, kompost gübre haline getirilerek tekrar doğaya kazandırılıyor.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin muhtelif noktalarında ve özellikle işlek caddeler üzerinde bulunan ağaçların budama işlemini gerçekleştirmeye başladı. Çalışma ile şehir estetiğine uygun bir şekilde budanan ağaçlar, aynı zamanda trafiğin akışı için tehlikesiz bir hale getiriliyor. Çalışmalardan arta kalan atık ağaç dalları ise kompost ünitesinde doğal gübre haline getirilerek yeniden doğaya kazandırılıyor. Bu kapsamda 2020 yılında bin 547 ton ağaç budanarak arta kalan dallardan 248 ton kompost malzeme elde edildi.