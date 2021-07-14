Budanan ağaçların atıkları toprağa kazandırılıyor

İzmit Belediyesi, çevre çalışmalarında budanan ağaçlardan arta kalan dalları öğüterek kompost gübre halinde yeniden doğaya kazandırıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in belediyenin iş makineleri filosuna kattığı dal öğütme makinesi, belediyeye ve İzmit’e kazanç sağlamaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından park ve yeşil alanlardan toplanan ve önceden çöpe atılarak çevre kirliliğine neden olan dallar, dal öğütme makinesi ile kompost gübreye dönüşerek geri dönüşüme büyük katkı sağlıyor.

Toprağın zenginliğinden yararlanmaya devam eden İzmit Belediyesi, kurduğu kompost alanıyla hem kendi gübresini üretiyor hem de kendi tarım arazilerinde bu gübreyi kullanıyor. İzmit Belediyesine ait 500 bin metrekarelik tüm yeşil alanlardaki biçilme işleminde toplanan dal, çimen ve otlar değerlendirilerek kompost gübre haline getiriliyor. Topraktan gelen ürünlerin tekrar toprağa kazandırıldığı sistem ile İzmit’te geri dönüşüm ve tasarruf artıyor.