Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak odun oluyor

Başiskele Belediyesi, kuruyan ve budanan ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı olarak hazırlıyor.

Başiskele Belediyesi ekipleri, ağaçların düzenli ve kuvvetli büyümeleri için budama çalışmalarını sürdürüyor. Kuruyan ağaçlar dahil olmak üzere budama işlemlerinden elde edilen odunları israf etmeyerek ekonomiye kazandıran Başiskele Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçlarını karşılıyor. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen budama çalışmaları neticesinde küçük parçalar haline getirilerek çuvallanan odunlar, belediyenin depolarında muhafaza ediliyor. Çuvallanan odunlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce ilçede tespit edilen yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelere kış aylarında evlerine kadar götürülerek dağıtılıyor.