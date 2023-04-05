Kocaeli’de Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek ve futbol tutkunlarını bir araya getirecek 22. Geleneksel Futbol Turnuvası’na başvurular başlıyor.

Gölcük Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 22.’si düzenlenecek olan Geleneksel Futbol Turnuvası’na başvurular başlıyor. 2 Mayıs - 19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada maçlar Değirmendere Stadı’nda oynanacak. 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği turnuvada, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek final oynamaya hak kazanacak. Katılımın 16 takımla sınırlı olduğu turnuvaya profesyonel futbolcular katılım sağlayamayacak. 12’şer oyuncudan oluşacak takımlar, en büyük 1986 doğumlu oyunculardan kurulabilecek. Takımlar, kadrolarında 1986 üstü ise 2 oyuncu kontenjanı kullanılabilecek. Turnuvada 4 grupta 16 takım, bu yılın şampiyon takımı olmak için fair-play kuralları içinde mücadele ederek mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, 26 Nisan Pazartesi günü saat 17.30’a kadar müracaatta bulunabilecek.