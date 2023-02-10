Bu yardım çağrısı depremzedeler için

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından harekete geçen gayrimenkul şirketi, evsiz kalan afetzedelere kalacak yer imkanı sağlıyor. Şirketin Kurumsal İletişim Müdürü Meryem Tuncer, "Tüm ev sahiplerine çağrıda bulunmak istiyoruz. Evlerinizi veya boş olan fazla evlerinizi satmayın. Gelin bu duruma sizlerde destek verin. Afetten etkilenen vatandaşlarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturalım" çağrısında bulundu.

Master Realtor gayrimenkul şirketi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından evsiz kalan afetzedelere yardım eli uzatıyor. Şirket yetkilileri, meslektaşları ve ev sahipleri ile görüşerek, depremzedeleri sıcak yuvalara yerleştiriyor. Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için emlak sektörüne çok büyük iş düştüğünü söyleyen şirketin İletişim Müdürü Meryem Tuncer, "Emlak seferberliği başlattığımız ilk günden itibaren binlerce vatandaşımız boş evlerini ve kendi evlerini açmaya hazır olduklarını söyleyerek, bize başvuruda bulundular. Bütün bayilerimiz bu seferberliğe katılarak, desteklerine devam etmektedir. Ülkemizdeki bütün emlak ofisleri bu süreçte depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek verdikleri taktirde, soğuk çadırlarda 15 gün içinde hiçbir vatandaşımız barınmak zorunda kalmayacaktır" dedi.

"Tüm ev sahiplerine çağrıda bulunmak istiyoruz"

Duyarlı ev sahiplerinin evlerini Master Realtor aracılığıyla depremzedelere açtığını ifade eden Tuncer, "Depremzede vatandaşlarımız ev sahiplerine sonsuz teşekkür ederek sıcacık evlere yerleşmeye başladı. Ülkemizdeki tüm ev sahiplerine çağrıda bulunmak istiyoruz. Evlerinizi veya boş olan fazla evlerinizi satmayın. Gelin bu duruma sizlerde destek verin. Afetten etkilenen vatandaşlarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturalım" diye konuştu.