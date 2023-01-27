Bu turnuvada dostluk ön planda tutulacak

Derince Belediyesi’nin 24 takımın katılımıyla düzenleyeceği Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası’nda 30 Ocak’ta açılış heyecanı yaşanacak.

Derince’de yer alan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası’nda açılış öncesi hazırlıklar tamamlandı. Derince Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan turnuva 24 takımın iştirakiyle gerçekleşecek. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuvanın bu yıl da büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

Açılış öncesi geri sayımın başladığı Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası’nda müsabakalar Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde oynanacak. 30 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan turnuvada ilk olarak saat 20.00’de gösteri maçı oynanacak. Gösteri karşılaşmasının ardından ilk gün programında A Grubuna dahil iki müsabaka daha yer alıyor. Saat 21.00’de Derinceliler Derneği ve Yozgatlılar Derneği ardından saat 22.00’de Yörükler Derneği ve Kiğı Yayladere Derneği takımları galibiyet mücadelesi verecek.