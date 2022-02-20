Bu projeyle birlikte hayata tutunacaklar

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Barınma ve Konaklama Merkezi’nde misafir edilen vatandaşlara yönelik yapım teknikleri kursu açtı. Bu alanda Türkiye’de bir ilk olan uygulama ile birlikte vatandaşlar, kendi ürettikleri el emeklerini internet üzerinden satarak geçimini sağlayabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Barınma ve Konaklama Merkezi’nde misafir edilen vatandaşlara yönelik proje başlattı. Merkezden faydalanan vatandaşların hayata tutunmasını sağlayacak hobi kursları açıldı. Proje, hizmet verdiği alan bakımından Türkiye’de ilk defa gerçekleştiriliyor. Merkezde misafir edilen vatandaşların hayata dahil olmaları ve uyum sağlamaları amaçlanıyor. Vatandaşların atölyeden faydalanarak ürettikleri el emeği ürünlerin köy okullarındaki öğrencilere hediye edilmesi planlanıyor. Aynı zamanda merkezde kalan vatandaşların sanat eğitiminde ortaya çıkardığı ürünler, www.komeksepeti.com internet sayfasında da satılmaya başlanacak.