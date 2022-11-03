Bu parkı çocuklar çok sevecek

Darıca Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi’ne bölgenin ihtiyacını karşılayacak park inşa edildi. Yeni nesil parkta, seyir terası, Hobbit köyü, kafeterya ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde en büyük ihtiyaçlardan biri olan park konusunda adım atan Darıca Belediyesi, modern park inşa ederek kısa sürede hizmete açtı. Toplam bin 588 metrekare alan üzerinde yeni nesil park konseptiyle inşa edilen 18 Mart Çanakkale Parkı’nın içerisinde oturma bankları, fotoğraf tutkunları için manzaraya karşı fotoğraf çekilebilecekleri dekoratif kalp temalı saksı ile toplam 139 metrekarelik seyir terası inşa edildi. 516 metrekare yeşil alana sahip olan parkta ayrıca ziyarete gelenlerin uğramadan geçemeyeceği Hobbit köyü de inşa edildi. Darıca Belediyesi’nin Hobbit evlerinden esinlenerek inşa ettiği evler ve duvar grafiti tasarımları, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kafeterya alanı

Darıca Belediyesi, manzara eşliğinde dinlenip çayını yudumlamak isteyenler için de kafeterya alanı oluşturdu. 350 metrekare alan üzerinde modern mimarisiyle inşa edilen kafeterya ile çocuklar parkta eğlenirken, aileleri de keyifle vakit geçirebilecek.

Oyun alanı

Bitki ve ağaç çeşitleriyle de renklendirilen 18 Mart Çanakkale Parkı, hem çocuklara hem gençlere hem de ebeveynlere hitap edecek şekilde tasarlandı. Toplam 450 metrekare alan üzerinde oluşturulan çocuk oyun alanında, çocuklar için özel tasarımlı güvenilir oyun grupları bulunuyor.

"Bölgede yaşayanlar nefes alacak"

18 Mart Çanakkale Parkı’nın bölgede yaşayanlara nefes aldıracak bir proje olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Darıca’mızda yeşil alan miktarını artırmak temel prensibimiz oldu. Gerek mevcut parkları revize ederek gerekse de yeni parklar inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 18 Mart Çanakkale Parkı, o bölgede oturan vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir park oldu. Modern yapısı, kafeteryası ve oyun alanlarıyla herkese hitap edecek şekilde tasarladığımız yeni nesil parkımız hayırlı olsun. Daha yeşil bir Darıca için canla başla çalışmaya ve ilçemize yeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.