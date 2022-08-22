Bu park Çayırovalıların yeni buluşma noktası olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’da vatandaşların buluşma noktası olacak ve sosyal yaşama yeni bir soluk getirecek yeni park için çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’da 33 bin metrekare alanda dev bir park kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki sosyal donatı alan eksikliğini büyük ölçüde giderecek olan park, 7’den 70’e herkesin bir araya gelmesine fırsat sunacak. Çayırova’nın hızla büyüyen ve gelişen Şekerpınar bölgesinde yapılacak parkta, çocuklar için oyun grupları, gençler için spor alanları, yetişkinler için de spor aletleri ve yürüyüş yolu bulunacak. Parkın hemen her köşesinde devam eden çalışmalar, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

720 ve 630 metrekareden oluşan çocuk oyun alanlarının alt betonunu atan ekipler, basketbol sahasını da şekillendirdi. Spor alanları dahilinde 100 metrekareden oluşan 2 fitness alanının betonunu atan ekipler, diğer imalatlarda da yoğun bir mesai harcıyor. Proje dolayısıyla 600 metrekarelik merdiven iyileştirme ve kaplama çalışması yapan ekipler, 22 bin metrekareden oluşan peyzaj alanının sulama hattına önümüzdeki günlerde başlayacak. Bin metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde baskı beton yürüyüş yolu inşa edecek olan ekipler, şu ana kadar 800 metresinin betonunu attı. 900 metrelik kaldırımı da yenileyerek baskı beton atacak olan ekipler, ihtiyaç ve talep üzerine 70 araçlık otopark alanını da yenileyecek. Cumhuriyet Mahallesi Parkı Çayırova’ya sağlık ve sosyal yaşama yeni bir soluk getirecek.