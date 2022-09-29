Bu merkezde yok yok

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "GTO Darıca Hizmet Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirdik. İlçemizde aşevi, taziye evi, sosyal market, afet koordinasyon merkezi, engelliler merkezi ve sürekli kan alım merkezi gibi alanlarda önemli bir hizmet verecek" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kısa bir süre önce yapımları tamamlanan 3 yeni projeyi AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve yönetimine gezdirerek projelerin son durumları hakkında bilgiler verdi. Sırasıyla Rüstem Metin Yurttaş Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi, GTO Darıca Hizmet Kompleksi ve Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi’ni gezdiren Muzaffer Bıyık, Darıca’ya kısa sürede 3 önemli kompleksi kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"Eşit hizmet anlayışıyla hizmet ediyoruz"

Vatandaşların kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmamak için çalıştıklarını söyleyen Muzaffer Bıyık, "Darıca’mızın her bir mahallesine eşit hizmet anlayışıyla hizmet ediyoruz. Nenehatun ve Kazım Karabekir Mahallelerimizin olduğu bölge Darıca nüfusunun en yoğun olduğu ve sürekli gelişerek büyüyen bir bölge. Burada 3 önemli kompleksi kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. GTO Darıca Hizmet Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirdik. İlçemizde aşevi, taziye evi, sosyal market, afet koordinasyon merkezi, engelliler merkezi ve sürekli kan alım merkezi gibi alanlarda önemli bir hizmet verecek" dedi.

"Kompleks modern yapısıyla bölgemize değer katacak"

Başkan Bıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde Rüstem Metin Yurttaş Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi projemizi de tamamladık. İçerisinde ufak tefek birkaç iş kaldı. Sağlık ocağı ile birlikte adeta mini bir kültür merkezi olarak hizmet verecek. Meclis toplantılarımızı da burada yapmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Konferans salonu ile birlikte gençler için Youtube odasının da olacağı kompleks, modern yapısıyla bölgemize değer katacak. Nenehatun Amatör Spor Kompleksi, gençlerimize yakışır bir tesis oldu. Kulüp odaları, toplantı salonları, soyunma odaları, malzeme odaları gibi her ayrıntı kulüplerimizin talepleri doğrultusunda düşünüldü. Amatör Spor Kompleksi’nde ayrıca okçuluk ve judo gibi branşlarda da spor yapılabilecek"