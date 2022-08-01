Bu kreş 24 saat açık olacak

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 24 saat hizmet verecek kreş açıldı.

Gebze Belediyesi Güzide Bebek ve Çocuk Bakım Evi, ilk minik misafirlerini kabul etti. Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan binada açılan Güzide Bebek ve Çocuk Bakım Evi’nde 0-5 yaş arası çocuklara yönelik kreş hizmeti verilecek. 0-24 ay arası bebeklerin temel öz bakım ve gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanacağı ve çocuklar için her türlü konforun düşünüldüğü Gebze Belediyesi Güzide Bebek ve Çocuk Bakım Evi’nde ayrıca 24-66 aylık bebek ve çocuk bakım evi bölümünde bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal, öz bakım ve dil gelişimi alanında çocuklara uzmanlar eşliğinde katkı ve destek sağlanacak.

Güzide Bebek ve Çocuk Bakım Evi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hem kreşin ilk misafirleri olan miniklerle oyun oynadı hem de verilen hizmete ilişkin sorumlulardan bilgi aldı. Büyükgöz, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız her şeyin en iyisine ve en güzeline layık. Ülkemizin 7/24 hizmet verecek ilk kreşi Güzide bebek ve Çocuk Bakım Evimizde ilk kayıtlarımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.