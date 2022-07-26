Bu festivalde Kıraç rüzgarı esecek

Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali’nde ünlü sanatçı Kıraç sahne alacak.

Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak konserlerle gerçekleştirilecek. Festivalde ünlü sanatçı Kıraç sahne alarak, en sevilen şarkılarını Değirmendere’de seslendirecek. Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Çınarlık Meydanı’nda düzenlenecek ve saat 21.00’da başlayacak konsere büyük ilginin olması bekleniyor. Herkesi festivale davet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali’ni 30 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Halkımızın merakla beklediği festivali bu yıl da yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geniş kesim tarafından sevilen sanatçı Kıraç festivalde sahne alacak, şimdiden herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.