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Bozdemir, MTB Dağ Bisiklet Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

BOZDEMİR, MTB DAĞ BİSİKLET ŞAMPİYONASI’NDA ALTIN MADALYA KAZANDI

KOCAELİ 12.11.2020, 17:29
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Bozdemir, MTB Dağ Bisiklet Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

İzmit Belediyesi bisiklet eğitmeni Mehmet Bozdemir, Konya’da yapılan Türkiye MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası Masterler kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 7-8 Kasım tarihlerinde Konya’nın Meram ilçesinde gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi bisiklet eğitmeni Mehmet Bozdemir de şampiyonada pedal çevirerek İzmit’i temsil etti. Masterler kategorisinde yarışan Mehmet Bozdemir, yarışmada altın madalya kazandı. Daha önceki yıllarda dağ bisikleti şampiyonalarında sayısız birincilik elde ederek İzmit’i gururlandıran Bozdemir, Konya’dan da altın madalya ile döndü. Bozdemir, kendisine desteğini esirgemeyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
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