Bizim Köy Doğa Yürüyüşü, Üçgaziler köyünde devam edecek

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü projesi bu hafta Üçgaziler köyünde devam edecek.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü projesi her ay başka bir köyde devam ediyor. Köylerin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, pazar günü doğa tutkunları Üçgaziler köyünde yürüyüş yapacak. Pazar günü saat 09.00’da İzmit Belediyesi önünden araçlara binecek olan ekip, Üçgaziler’de verilecek ikramların ardından yürüyüşe başlayacak. 6,5 kilometre yürüyüş yapacak olan doğa tutkunları, hem doğa içerisinde keyifli bir gün geçirecek hem de Üçgaziler köyünü tanımış olacak.