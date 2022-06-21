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Bisikletin yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevresel ve sürdürülebilir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için "Herkes İçin Bisiklet" projesi çerçevesinde toplantılara devam ediyor.
KOCAELİ 21.06.2022, 10:41
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevresel ve sürdürülebilir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için "Herkes İçin Bisiklet" projesi çerçevesinde toplantılara devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AB ortaklığıyla "Herkes için Bisiklet" projesine dahil oldu. Bu çerçevede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca paydaş kurumların temsilcileriyle bisiklet organizasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, organizasyonların standardizasyona bağlanması, eksiklerin minimuma indirilmesi ve bisiklet organizasyonlarının takvimlerinin oluşturulmasıyla ilgili kararlar verildi.