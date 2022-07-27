Bisiklet Kurye Ağı Projesi başlıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde doğaya ve insana dost bir ekonomi oluşturmak, karbon emisyonunu azaltmak ve bisiklet ulaşımını destelemek amacıyla İzmit Belediyesi öncülüğünde “Bisiklet Kurye Ağı Projesi” hayata geçiriliyor.

İzmit’te doğaya ve insana dost bir ekonomi oluşturmak, karbon emisyonlarını azaltılması amacıyla, Türetim Ekonomisi Derneği, Good4Trust.org ve İzmit Belediyesi ortaklığında Bisiklet Kurye Ağı Projesi hayata geçiriliyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Aracı ve Medya - Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı çerçevesindeki “Türkiye Sürdürülebilir Kent içi Ulaşım Ağı” projesi ile kurulan Kavşak Platform’dan mikro hibe desteği almaya hak kazandı. Bisiklet ulaşımını desteklemek amacıyla, projenin uygulanacağı bölgedeki mevcut bisiklet yolları ve yol güvenliği öncelikli olarak değerlendirilecek ve proje süresince kullanıcıların deneyimleri doğrultusunda geliştirilecek. Ulaşım ve lojistik konusuna çevreci ve adil bir çözüm olan, kent içi bisikletle dağıtım ağları çevre adına karbon ayak izini düşürmek, üretici ve alıcı adına ise karşılıklı iletişimi artırmak amaçlanıyor.

İzmit ve gezegen için en iyisini hep birlikte bulalım

Bisiklet Kurye Projesi, ilk olarak üreticiler ile ’türeticiler’ arasında bir alışveriş ve dayanışma platformu olan İzmit Çarşısı’nda uygulanacak. İzmit Çarşısı ekibi, Bisiklet Kurye Ağı’nı hayata geçirmek için bu alanda fikir geliştirenler https://forms.gle/T2GAzF6g71BacNa5A adresinden online olarak form doldurabilecek. Ağustos ayının başında gerçekleştirilecek olan çevrimiçi çalıştay ile tüm paydaşların görüşleri bir araya getirilecek. Bu çalıştayın amacı ise, İzmit ve gezegen için en iyisini hep birlikte bulmak.