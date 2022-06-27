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"Bir Şehrin Hikayesi, Nikomedia’dan İzmit’e" tiyatral dans gösterisi düzenlenecek
İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri çerçevesinde bu akşam, "Bir Şehrin Hikayesi, Nikomedia’dan İzmit’e" tiyatral dans gösterisi düzenlenecek.
KOCAELİ 27.06.2022, 11:19
İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri çerçevesinde bu akşam, "Bir Şehrin Hikayesi, Nikomedia’dan İzmit’e" tiyatral dans gösterisi düzenlenecek.
İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri çerçevesinde, Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu’nun "Bir Şehrin Hikayesi, Nikomedia’dan İzmit’e" tiyatral dans gösterisi ile İzmitlilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. 155 dansçının sahne alacağı, 285 kostümün kullanılacağı 80 dakikadan oluşan tek perdelik tiyatral dans gösterisinde, Nikomedia tarihinden günümüze kadar olan süreç canlandırılacak. Gösteri, bu akşam İzmit Kent Meydanı’nda saat 21.00’de gerçekleşecek.