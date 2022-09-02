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Binanın bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.
KOCAELİ 02.09.2022, 13:32
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.
Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Zakkum Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın bacasında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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