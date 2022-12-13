Bin işçinin çıkacağı grev ertelendi

Bekaert İzmit ve Kartepe fabrikasında bugün yaklaşık bin işçinin saat 13.00’te çıkacağı grev 60 gün ertelendi.

Bekaert İzmit Fabrikası ile Kartepe fabrikasında Ağustos ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmamış ve her iki fabrikada bugün için grev kararı alınmıştı. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Türkiye’de ilk 500 büyük işletme arasına giren Bekaert İzmit, Öz Çelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Bekaert Kartepe fabrikalarında çalışan yaklaşık bin işçiyi ilgilendiren sözleşmede bugün saat 13.00’te grev uygulamasına gidilecekti.

Ancak bu gece saatlerinde yayımlanan Resmi Gazete kararına göre grev 60 gün ertelendi. Kararda grevin milli güvenliği bozucu nitelikte olması sebebiyle toplu sözleşme kanunun 63. Maddesi gereği ertelendiği belirtildi.