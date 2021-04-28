Bilek gücünü el emeği ile birleştirdi

Kocaeli’de geçirdiği trafik kazasının ardından yürüme fonksiyonları kaybeden engelli Meryem Yıldırım Sevici, kayıt yaptırdığı iğne oyası kursuyla hayata tutundu. Aynı zamanda profesyonel olarak da spor yapan Sevici, bilek güreşi ve halter müsabakalarında onlarca madalya kazandı.

Yaşadığı trafik kazası sonrasında yürüme kabiliyetini kaybederek, evinden dışarı çıkamayan Meryem Yıldırım Sevici, arkadaşlarının yönlendirmesiyle spora ve iğne oyası kursuna kayıt yaptırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi (KO-MEK) iğne oyası kursunda ördüğü el emeği ürünleri işleyerek yeteneğini ortaya koyan Sevici, aynı zamanda lisanlı sporcu olmak için çalışmalarını da sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde katıldığı bilek güreşi ve halter müsabakalarında onlarca madalya kazandan Sevici’nin Dünya ve Avrupa yarışmalarında birçok başarısı bulunuyor.

"Hayatıma yeniden başlamama vesile oldu"

Lifler, iğne oyası yazmalar, amigurumi bebekler ve bebek giysileri işleyen Meryem Keskin Sevici, burada yaptığı ürünleri Komeksepeti.com adresinden satarak evinin ekonomisine katkıda bulunuyor. Eşi de kendisi gibi engelli milli sporcu olan Meryem Sevici, yaşadığı zorluklar sonrası kayıt yaptırdığı kursun hayata başlamasına vesile olduğunu belirtti.

"Güler yüzlü karşılanmak beni mutlu ediyor"

Her hafta KO-MEK’e geleceği günü heyecanla beklediğini ifade eden Meryem Yıldırım Sevici, "Burada beni sabah arkadaşlarım karşılıyor, engelli arabamla sınıfa kadar girmeme yardım ediyorlar. KO-MEK’te bir aile sıcaklığında. Burası bana güç veriyor, ben de buradan aldığım güçle yarışmalarda rakiplerime karşı mücadele ediyorum" diye ifade etti.