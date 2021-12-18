Beyaz Kalpler’de barista kursu başladı

2014 yılında faaliyetlerine başlayan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde her sektör tarafından aranan kahve uzmanlığı kursu 10 öğrencisi ile eğitimlere başladı. 8 ay boyunca sürecek olan bu eğitimler toplamda yaklaşık 800 saat sürüyor.

Gençlerin özel sektörde iş sahibi olabilmeleri amaçlanarak açılan kursta 15-18 yaş arası 10 öğrenci eğitim görüyor. 8 ay sürecek eğitim içeriğinde kahve çekirdeğinin yetişme aşamasından öğütülmesine kadar geçirmiş olduğu tüm aşamalar teorik ve uygulamalı olarak öğretiliyor. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde Barista kursu alan öğrenciler kahve çekirdeğinden Türk kahvesi, Espresso, Cappucino, Cafe Latte, Macchiato benzeri kahve türlerinin yapımlarını öğreniyor. Aynı zamanda bunların yapımında kullanılan profesyonel espresso makinesi, kahve değirmeni, katı meyve sıkacakları, narenciye sıkacağı gibi cihazların kullanımını, bakımını ve temizliğini de öğrenmiş oluyorlar.

Öte yandan taze meyve ve sebzelerden sağlıklı içeceklerin yapımı da bu kurslarda öğretiliyor. Salatalık, yeşil elma, maydanoz ve limondan oluşan enfes içecek veya portakal zencefil ve bal ile kış ayları için sağlıklı içecekler hazırlanıyor. 8 ayın sonunda bir işletmede çalışabilecek yeterli bilgi ve donanıma sahip olarak mezun olan başarılı öğrenciler, mesleki yeterlilik belgesi alacak. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi KOÜSEM ile de yapılan protokol kapsamında öğrenciler KOÜSEM sertifikasına da sahip olacak. Ayrıca öğrenciler eğitim süresi boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden günlük harçlık da alıyor.