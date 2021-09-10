Son Dakika
Pierrot le Fou, Serseri Aşıklar... Yeni dalganın ikonik aktörü Jean-Paul Belmondo'ya ulusal törenle veda
Erdoğan: Enflasyonu kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
Belediye işçilerini taşıyan römork devrildi: 3 yaralı
Derince ilçesinde belediye işçilerini taşıyan römorkun devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
KOCAELİ 10.09.2021, 17:12
Derince ilçesinde belediye işçilerini taşıyan römorkun devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Olay, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörün römorkuna binen belediye işçileri, yol kenarındaki asılı olan çiçekleri topladığı sırada römork devrildi. Römorkun devrilmesiyle 3 işçi yaralandı. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.