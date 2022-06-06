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Belediye Derincespor’a yeni beste

TFF 3. Lig’de son ana kadar başarılı mücadele sergileyen Belediye Derincespor’a, Grup Anka yeni şarkı besteledi.

KOCAELİ 06.06.2022, 13:33
Belediye Derincespor’a yeni beste

TFF 3. Lig’de son ana kadar başarılı mücadele sergileyen Belediye Derincespor’a, Grup Anka yeni şarkı besteledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor önümüzdeki sezona yeni bir şarkıyla girmeye hazırlanıyor. Sözleri Kemal Bayraktar’a, beste ve müziği Grup Anka’ya ait olan “Sevdamın Uğruna” adlı şarkı, yayınlandığı ilk andan itibaren büyük beğeni topladı. Taraftarı ve tribünleri coşturması beklenen şarkının içeriğinde rap kısımlar da yer aldı.

Yaptığı eserlerle adından sıkça söz ettiren Grup Anka daha önce de Derince ekibi için şarkı bestelemişti.

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