Belediye Derincespor olağanüstü kongreye gidiyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor’da kulüp başkanı Ahmet Güntepe ve yönetim kurulunun hafta içi yapacakları toplantıda olağanüstü kongre kararı alacağı öğrenildi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Kocaeli ekiplerinden Belediye Derincespor’da olağanüstü kongre gündeme geldi. Kulübün ekonomik sebeplerle Sapancalı iş insanı Faruk Bayraktar’a prensipte satılmasının ardından kulüp başkanı Ahmet Güntepe ve yönetim kurulunun bu hafta toplanıp kulübün şirketleşmesi için olağanüstü kongre kararı alacağı öğrenildi. Kulübün şirketleşmesinin ardından satış işlemlerinin yapılacağı ve yol haritasının netlik ve resmiyet kazanacağı belirtildi. Öte yandan, Başkan Güntepe ve yönetiminin ilerleyen günlerde kulübün satışıyla ilgili tüm hesapların şeffaf olarak kamuoyuna anlatılacağı, tüm detayların paylaşılacağı basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.